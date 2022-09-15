Названы города мира с наибольшим числом миллионеров

Больше всего долларовых миллионеров проживает в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рейтинг основан на данных компании New World Wealth, отслеживающей тенденции международной миграции частного капитала. В пятерку лидеров вошли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур.

Кроме того, среди городов с наибольшим числом миллионеров оказались Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас, Форт-Уэрт, Женева и Париж.

По мнению экспертов, число состоятельных жителей Дубая, Мумбаи и Шэньчженя так быстро растет, что к 2030 году они также войдут в топ-20 богатейших городов планеты.