https://news.day.az/unusual/1495266.html Названы города мира с наибольшим числом миллионеров
Названы города мира с наибольшим числом миллионеров
Больше всего долларовых миллионеров проживает в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рейтинг основан на данных компании New World Wealth, отслеживающей тенденции международной миграции частного капитала. В пятерку лидеров вошли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур.
Кроме того, среди городов с наибольшим числом миллионеров оказались Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас, Форт-Уэрт, Женева и Париж.
По мнению экспертов, число состоятельных жителей Дубая, Мумбаи и Шэньчженя так быстро растет, что к 2030 году они также войдут в топ-20 богатейших городов планеты.
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