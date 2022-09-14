Две чашки чая в день снижают риск смерти

Употребление черного чая способно снижать риск смерти от всех причин. Статья об этом опубликована в Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Традиционно считается, что антиоксиданты необходимы организму для борьбы со свободными радикалами и воспалением. В свою очередь, это помогает замедлять старение и уменьшать риск заболеваний.

Теперь ученые из Национального института рака (США) черный чай может повысить защиту организма от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти из-за содержания в нем антиоксидантов. В ходе статистического исследования с охватом в 500 тысяч человек от 40 до 69 лет выяснилось, что высокое потребление черного чая связано с более низким риском смерти от всех причин, в том числе заболеваний сердца и инсульта. Эта зависимость сохранялась и для тех, кто добавлял в чай молоко с сахаром, а также для людей с замедленным метаболизмом кофеина. "Большее потребление чая было связано с более низким риском смерти среди тех, кто выпивал две или более чашки в день, независимо от индивидуальных генетических особенностей", - резюмируют ученые.

Таким образом, по их мнению, чай можно считать элементом здоровой диеты.