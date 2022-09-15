Названы главные причины ночных кошмаров

Регулярные кошмарные сны могут указывать на проблемы с психическим здоровьем, сообщила изданию Lenta.Ru психолог Татьяна Шантур, передает Day.Az.

Семейные конфликты, перенапряжение на работе, негативные эмоции и хронический стресс могут спровоцировать появление ночных кошмаров. Такие сны истощают психику, человек чувствует себя уставшим и испытывает апатию ко всему.

"Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям. Это естественный процесс. Как правило, если устранить источник негативных эмоций, уходят и кошмары", - рассказала психолог.

Нередко причиной кошмаров становятся развивающаяся депрессия и подавленная агрессия. Плохие сны могут сниться из-за духоты и жары в спальне.