США вернули Израилю «чрезвычайно редкую» монету стоимостью $1 млн

Монета времен еврейского восстания против римского владычества возрастом почти 2000 лет назад была возвращена США в Израиль после того, как страны совместно раскрыли ее контрабанду. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным окружной прокуратуры Манхэттена, которая провела церемонию репатриации в Нью-Йорке, "чрезвычайно редкая" четверть шекеля, отчеканенная в 69 году нашей эры, оценивается в более чем один миллион долларов.

Этот шаг был сделан через 20 лет после того, как израильские власти впервые узнали от информаторов, что серебряная монета была обнаружена мародерами в долине Элла, к югу от Иерусалима. Считается, что это один из тайников с монетами, найденных "черными археологами" в этом районе, где находится множество важных исторических памятников.

Следователи сообщили, что артефакт попал на черный рынок, а затем контрабандой был переправлен в Великобританию через Иорданию. Далее он был экспортирован в США по поддельным документам. В 2017 году сотрудники Национальной безопасности изъяли монету в Денвере, штат Колорадо, где она должна была быть выставлена на аукцион .

"Несмотря на сложность этого расследования, наша команда прокуроров, аналитиков и агентов, работающих с израильскими властями, смогла отследить эту древность всего за несколько месяцев", - заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший. Он добавил, что монета имеет "огромную культурную ценность".

Иудейское королевство попало под контроль римлян в 6 году нашей эры, хотя сопротивление имперскому правлению привело к серии восстаний, известных как еврейско-римские войны. Монета датируется временами Первого еврейского восстания, также известного как Великое еврейское восстание, которое началось в 66 году нашей эры.

Римляне разрешили чеканить и распространять определенные местные монеты в некоторых частях своей империи, включая Иудею. Управление древностей Израиля (IAA) заявило, что лидеры повстанцев чеканили "еврейские мотивы" на имперских монетах, таким образом закрывая лицо императора.

В израильском ведомстве также заявили, что им известно только об одной аналогичной монете в четверть шекеля, которая была куплена Британским музеем в 1930-х годах. Но считается, что на черном рынке циркулируют еще "около трех" таких монет.

На церемонии репатриации монеты присутствовали несколько высокопоставленных израильских чиновников, в том числе посол страны в ООН Гилад Эрдан. В своем заявлении директор IAA Эли Эскосидо назвал возвращение монеты "началом очень позитивной и важной тенденции восстановления объектов культурного наследия".