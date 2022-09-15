Назван самый вредный сорт макарон

Ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы привет к набору лишнего веса, ожирению и проблемам с обменом веществ, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользы от такого продукта нет, макароны из белой пшеницы содержат слишком много крахмала, который резко повышает уровень сахара в крови. Если есть такие макароны постоянно, то это грозит развитием диабета и ожирением.

"Если сварить крахмал, то, можно сказать, что это в чистом виде сахар. Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови. У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные", - рассказала врач.

Диетолог порекомендовала отдать предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы и есть их с овощами или нежирным мясом. В таком продукте много витамина В и клетчатки.