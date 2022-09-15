Сколько заработал в этом году самый популярный тиктокер в мире Хаби Лейм?

Тиктокер Хаби Лейм, у которого в социальной сети 149,5 млн подписчиков, заработал в 2022 году $10 млн. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда социальных сетей дал интервью изданию Fortune. Выяснилось, что за один рекламный ролик Лейм может зарабатывать до $750 тыс. За первое полугодие 2022 года его доход достиг $10 млн.

В видеороликах в TikTok Хаби Лейм развенчивает глупые лайфхаки и смеется над людьми, которые усложняют себе жизнь глупыми идеями. Недавно ролик, в котором Лейм развенчивает магический карточный фокус, набрал 11 млн просмотров.

Хабане Лейм родился в 2000 году в Сенегале, в возрасте одного года переехал в Италию с родителями. Он окончил местную школу, но гражданство смог получить только сейчас из-за итальянского законодательства.