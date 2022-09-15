Назван самый эффективный способ успокоить плачущего ребенка
Ученые из Японии назвали самый эффективный способ успокоить плачущего ребенка, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам ученых, родителям, которые пытаются успокоить плачущего ребенка, нужно выйти с ним на пятиминутную прогулку. Важно, чтобы при этом маршрут быть ровный и без препятствий, а взрослый человек, несущий малыша, двигался с постоянной скоростью, придерживая его голову.
Кроме того, вероятность, что ребенок проснется и снова заплачет, может снизиться, если подержать его на руках в течение дополнительных пяти-восьми минут, прежде чем положить младенца в кровать.
Исследование проводилось полгода, в нем приняли участие более 20 младенцев в возрасте до семи месяцев. Специалисты считают, что этого было достаточно, чтобы сделать точные выводы.
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