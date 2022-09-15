Кому нельзя есть суп?
Употребление супа улучшает работу ЖКТ. Однако не всем людям рекомендуется есть это блюдо. Об этом URA.RU сообщил диетолог Алексей Калинчев, передает Day.Az.
По словам врача, людям с ожирением следует отказаться от супов.
"Супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма", - объяснил специалист.
Как добавил диетолог, в остальных случаях супы будут полезны для работы организма, так как блюдо улучшает функционирование ЖКТ.
Особенно супы подойдут взрослым, у которых есть нарушения в работе пищеварительной системы и детям.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре