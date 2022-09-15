Кому нельзя есть суп?

Употребление супа улучшает работу ЖКТ. Однако не всем людям рекомендуется есть это блюдо. Об этом URA.RU сообщил диетолог Алексей Калинчев, передает Day.Az.

По словам врача, людям с ожирением следует отказаться от супов.

"Супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма", - объяснил специалист.

Как добавил диетолог, в остальных случаях супы будут полезны для работы организма, так как блюдо улучшает функционирование ЖКТ.

Особенно супы подойдут взрослым, у которых есть нарушения в работе пищеварительной системы и детям.