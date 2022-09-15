В Бельгии психиатры нашли необычный способ для лечиения пациентов

Психиатры одной из брюссельских клиник заявили о намерении прописывать своим пациентам визиты в музеи. Об этом сообщил заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уба отметила, что пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Музеи пациенты психиатрических клиник смогут посещать бесплатно.

Аналогичные методы практикуют в канадском Монреале с 2018 года. Как пишут в бельгийских СМИ, особенно популярны терапевтические походы в музеи у пожилых пациентов, признающих, что культурный досуг помогал им в лечении депрессии.

Через полгода в Брюсселе проведут оценку эксперимента, а позже его могут распространить и на другие населенные пункты Бельгии.