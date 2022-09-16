Эти продукты нужно замачивать перед готовкой

Важную роль в профилактике отравлений и кишечных инфекций играет не только правильный выбор овощей и фруктов, но и их обработка перед употреблением в пищу, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Надежда Рожченко, передает Day.Az.

По мнению специалиста, замачивание продуктов поможет их очищению от вредных веществ, частиц удобрений и грязи. Даже картофель, свеклу и морковь лучше всего подержать в воде 10-15 минут и только потом готовить.

"Перед тем, как готовить что-то из свежей зелени, ее нужно перебрать и замочить в прохладной воде на 15 минут. Во время замачивания можно добавить столовый уксус или соль: эти вещества негативно влияют на яйца гельминтов и микроорганизмы. После этого зелень необходимо хорошо промыть под проточной водой в течение нескольких минут", - рассказала врач.

Терапевт также порекомендовала тщательно промывать под проточной водой цветную и белокочанную капусту. Замачивать перед готовкой стоит и свежие ягоды.