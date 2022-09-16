Названа причина дневной сонливости
После трех часов дня в организме человека снижается уровень гормона, отвечающего за мозговую деятельность, это провоцирует желание поспать, сообщила URA.Ru врач-психиатр, диетолог Анна Ивашкевич, передает Day.Az.
После 15:30 в организме включаются механизмы выработки гормона сна - мелатонина, в этот период времени человек становится менее активным, чувствует усталость и желание прилечь. В осенние месяцы из-за отсутствия солнца этот процесс запускается еще быстрее.
"Как с этим бороться и дожить до конца рабочего дня? Нужно сделать себе маленький перерыв. Чтобы немножечко себя взбодрить, выпить крепкий кофе, желательно без молока, и съесть что-то сладкое. Не обязательно конфетку или шоколадку, хотя и это тут не возбраняется", - объяснила специалист.
Заменить шоколадку можно сухофруктами, которые тоже поднимут уровень сахара в крови и придадут энергии. Взбодриться поможет легкая зарядка или пробежка в офисе по лестнице вверх.
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