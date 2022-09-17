Названы лауреаты 32-й Шнобелевской премии

В онлайн-формате прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая присуждается "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься". Трансляция церемонии состоялась на сайте премии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В номинации "Прикладная кардиология" премия досталась команде, показавшей, что на зарождающуюся влюбленность указывают синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней. Подобная физиологическая синхронизация ранее наблюдалась между матерями и их детьми во время совместных игр - вероятно, синхронность может способствовать укреплению социальных связей в целом, считают ученые.

Премию в области техники безопасности получил шведский инженер Магнус Генс, разработавший специальное чучело лося для проверки последствий столкновения автомобилей с этими животными. В некоторых странах лоси и другие крупные животные нередко выходят на дорогу, поэтому важно знать, в каких условиях столкновения наиболее и наименее опасны и для животного, и для водителя.

Также традиционных 10 трлн зимбабвийских долларов (около $10 США) удостоились команды, выяснившие, как утята "держат строй" во время плавания, как с помощью мороженого уменьшить побочные эффекты химиотерапии рака, почему юридические документы так сложны для понимания и почему успех приходит не к талантливым, а к удачливым.

В 2021 году премию получили исследователи, показавшие, что оргазм эффективен от заложенности носа; доказавшие, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране и изучившие генетический состав бактерий на выброшенных жевательных резинках в разных странах.