Названа специя для профилактики инсультов и инфарктов

Куркума - одна из самых полезных специй, когда речь идет о профилактике онкологии, а также инсультов и инфарктов, рассказала в беседе с изданием "Москва 24" врач-диетолог член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, есть исследования которые показывают, что активный компонент куркумы куркумин может влиять на плохой холестерин подобно статинам - лекарствам, понижающим уровень холестерина. "То есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов куркума - очень хорошая добавка", - заключила Макиша, добавив, что самостоятельно заменять лекарства специей ни в коем случае нельзя.

Врач отметила, что куркума поддержит организм также в борьбе с осенней хандрой. "У многих людей встречаются сезонные аффективные расстройства, осенняя депрессия. Она часто бывает связана со снижением выработки нейротрофического фактора мозга. Куркума, наоборот, немного усиливает выработку нейротрофического фактора мозга и таким образом помогает нам бороться с депрессией", - пояснила эксперт.

Диетолог посоветовал употреблять в пищу натуральную специю, а не БАДы, иначе из-за слишком большой концентрации вещества в препарате можно получить эффект обратный ожидаемому.