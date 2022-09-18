Странный метод подбора персонала в китайской компании

Компания в Китае отказывает в приеме на работу людям, чьи телефонные номера кончаются на цифру "5". Руководство фирмы считает, что это несчастливое число, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, речь идет о компании из провинции Гуандун. Глава фирмы дал распоряжение о том, чтобы людей, чьи номера телефонов кончаются на "5", не брали на работу. Босс считает, что это несчастливое число, и оно принесет ему проблемы.

Блогер по имени Джименджун, специализирующийся на астрологии и нумерологии, объяснил, что странные условия найма, скорее всего, были вдохновлены древним китайским текстом, который содержит теорию о том, что большое количество пятерок считается неблагоприятным.

Пользователи соцсетей раскритиковали суеверных руководителей, призвав их "включить голову". "На дворе 21 век, а такие начальники все еще есть", - негодуют комментаторы.