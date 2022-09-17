В 2022 году на свободу выходит "Китайский Франкенштейн". Ученый Хэ Цзянькуй был назван так за то, что вопреки всем этическим законам отредактировал геном двух близняшек. Девочки, имена которых скрыли от всех, получили врожденный иммунитет от вируса ВИЧ. Ученого осудили на три года за проведение эксперимента на людях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мистер Хэ не выдал имен ни близняшек, ни их родителей. Известно только, что у девочек, помимо защиты от вируса, обнаружилась "побочка" - улучшились память, мозговые функции и успеваемость. Все это получилось благодаря технологии CRISPR/Cas9, которую называют "генетическими ножницами". С ее помощью ученые получили возможность редактировать гены. Есть все основания полагать, что именно благодаря "генетическим ножницам" человечество победит деменцию и болезнь Альцгеймера, а это огромный шаг на пути к бессмертию.

"Очень часто значительная врожденная, генетическая составляющая есть в таких заболеваниях, как диабет, сердечно-сосудистые заболеваниях и других болезнях обмена веществ", - рассказал завотделом биоинформатики лаборатории генетики и эпигенетики медицинского института РУДН Дмитрий Чабанов.

"Я убеждена, что эта технология должна быть доступна всем людям, которые в ней нуждаются", - отметила разработчик проекта CRISPR/Cas9 Дженнифер Доудна.