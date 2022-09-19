Саудовская Аравия создала авиакомпанию для полетов в город будущего.

Казалось бы, ничего необычного в создании очередного авиаперевозчика нет. Но рейсы компании будут осуществляться в город будущего Neom, а из него - во все азиатские и европейские столицы, передает Day.Az со ссылкой на incrussia.ru.

Neom на данный момент строится, жить в нем люди смогут не ранее 2030 года. Сумма инвестиций, которую, предположительно должна вложить в строительство города будущего Саудовская Аравия, равны 500 млрд долларов.

"Учитывая огромный масштаб Neom и что он должен стать одной из туристических столиц мира, наличие специальной авиакомпании, которая будет летать в этот мегаполис, имеет большое стратегическое значение", - сказано в сообщениях издания Arabian Business.