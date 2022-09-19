https://news.day.az/unusual/1496359.html Что в моде этой осенью? - отвечает известный бакинец
Что в моде этой осенью? - отвечает известный бакинец
Стилист Владислав Лисовец назвал самую модную верхнюю одежду осени-2022. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Лисовца, этой осенью актуальна верхняя одежда из экологического меха и кожи. Стилист рекомендует обратить внимание на приталенные модели любой длины, а также экспериментировать с цветом.
Тем, кто хочет приобрести одну вещь и носить ее не один сезон, он советует присмотреться к дубленкам и кожаным курткам свободного кроя."Чем они старше, тем лучше смотрятся!" - объяснил он.
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