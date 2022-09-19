В США за $750 тыс. продается дом, построенный знаменитым американским архитектором

В США в штате Висконсин выставлен на продажу дом, возведенный по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дом в деревне Уайт-Плезант, построенный в 1954 году, ранее не менял владельцев. Сейчас риелтор Энтони Верант из агентства Re/Max Newport Elite ожидает, что он быстро найдет покупателей.

"Я не думаю, что [продажа] затянется до следующего уикенда", - заявил он и добавил, что за несколько дней получил более десяти обращений от потенциальных новых хозяев.

Продавец просит за особняк $725 тыс., однако покупателям придется серьезно вложиться в ремонт здания, так что конечная сумма их расходов может составить от $900 тыс. до $1 млн. Хотя дом поддерживался в хорошем состоянии, он серьезно обветшал - в частности, реконструкция требуется крыше.

При этом в особняке шесть спален и восемь санузлов.

Особняк был выстроен для семьи основателя компании по производству бытовой химии S. C. Johnson & Son Сэмюэла Кертиса Джонсона. Сейчас он находится в распоряжении трастового фонда, связанного праправнучкой Джонсона Карен Джонсон Бойд, проживавшей здесь до своей смерти в 2016 году. Ее муж Билл Бойд скончался в 2020-м.