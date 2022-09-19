Астрономы нашли новый способ обнаружения новорожденных планет

Международная группа астрономов из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в США разработала новый метод поиска новорожденных планет. Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно основной теории, планеты рождаются в протопланетных дисках, кольцах из космической пыли и газа, которые окружают молодые звезды. За все время наблюдений за космосом ученые обнаружили немалое количество протопланетных дисков, однако сами новорожденные планеты не встречались.

"Непосредственное обнаружение молодых планет очень сложно и до сих пор было успешным только в одном или двух случаях. Планеты слишком тусклые, чтобы мы могли их увидеть, потому что они покрыты толстыми слоями газа и пыли", - объяснили ученые.

Исследователи создали компьютерную модель, которая обнаруживает новые планеты по сторонним структурам, которые выявлялись в протопланетных дисках. Метод помог открыть планету размером с Нептун, возраст которой не превышает трех миллионов лет.

Она расположена в протопланетном диске, известном как LkCa 15. Этот диск находится в 518 световых годах от Земли в направлении созвездия Тельца. Данные о нем ученые собрали при помощи обсерватории ALMA.