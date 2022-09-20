Родился первый в мире клон полярного волка

Китайская биотехнологическая компания объявила о рождении первой в мире клонированной дикой полярной волчицы. Об этом сообщает китайское издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ми Цзидуна (Mi Jidong), генерального директора Sinogene Biotechnology Co, китайские исследователи с 2020 года начали сотрудничать с океанариумом Harbin Polarland, специализирующимся на полярных животных, чтобы спасти находящегося под угрозой исчезновения волка. Донорские клетки были получены из образца кожи дикой самки полярного волка, которая была привезена из Канады. На клонирование ушло около двух лет.

Клонирование волка было осуществлено путем конструирования 137 новых эмбрионов из ооцитов, у которых были удалены ядра, и соматических клеток с последующим переносом 85 эмбрионов в матки семи биглей. Одна яйцеклетка развилась в здоровую особь, которую назвали Майя. Выбор собаки в качестве суррогата был сделан потому, что собаки имеют общее генетическое происхождение с древними волками.

Эксперты считают, что рождение первого в мире клонированного дикого арктического волка является важной вехой в применении технологии клонирования, которая имеет большое значение для сохранения биоразнообразия и редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.