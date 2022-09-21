Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка

Китайские учёные первыми в мире клонировали арктического волка - это произошло спустя более 2-х лет безуспешных попыток.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый щенок, которому дали имя Майя, родился в пекинской лаборатории в начале июня. Сейчас учёные готовятся к появлению уже второго детеныша редчайшей породы.

Майя сейчас находится со своей суррогатной матерью, когда она окрепнет - ее доставят в Харбинский полярный парк.

Как отмечают специалисты, процедура совершенно безопасна для самих животных - здоровье и продолжительность жизни клонированных особей ничем не отличается от обычных.

Клонированные особи даже могут иметь потомство - на это специалисты и делают ставку. На сегодняшний день технология клонирования - это почти единственная надежда на спасение находящихся под угрозой исчезновения.