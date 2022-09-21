https://news.day.az/unusual/1496929.html Останки гигантской выдры, жившей 3 млн лет назад, найдены в Эфиопии - ВИДЕО
Останки гигантской выдры, жившей 3 млн лет назад, найдены в Эфиопии - ВИДЕО
Три миллиона лет назад выдры были в десять раз больше - наглядное доказательство этому нашли африканские ученые.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, останки млекопитающего были обнаружены на территории Эфиопии.
По подсчетам специалистов, древняя хищница своими размерами не уступала современным львам - их вес мог достигать 200 килограммов, а длина туловища превышала 3 метра!
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