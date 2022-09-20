Космический телескоп James Webb получил снимки Марса
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Космический телескоп James Webb получил первые снимки Марса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NASA.

На опубликованном изображении фотография размещена справа. Стоит отметить, что снимок был сделан в ближнем инфракрасном диапазоне, и потому не виден привычный красный облик планеты. Само по себе получение фотографии было технической проблемой, поскольку телескоп адаптирован для съемки тусклых объектов, и яркий Марс его ослепляет. Смысл подобного наблюдения был не в картографировании, а в получении спектроскопических данных.

Снимки демонстрируют восточное полушарие Марса, где находятся ударный бассейн Равнина Эллада, представляющий собой самую глубокую низменность на планете, 467-километровый кратер Гюйгенс и плато Большой Сирт, представляющее собой древний щитовой вулкан. Планета сфотографирована с дневной стороны, и потому приборы James Webb могут определить точный химический состав атмосферы, пыли бурь и многих объектов исходя из того, какую часть спектра солнечного света они поглощают. Кроме того, на нижнем правом изображении видно тепло, излучаемое поверхностью и атмосферой. Верхнее изображение показывает более короткие волны, и потому фиксирует лишь отраженный солнечный свет.

На данный момент ученые обнаружили присутствие в атмосфере воды, углекислого и угарного газа, но более пристальный анализ должен выявить следы примесей и установить точное соотношение этих газов в разных районах планеты. Тоже самое касается спектров от облаков и пылевых бурь.

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