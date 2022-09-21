Названа польза выпитого натощак стакана воды

Во время ночного сна человек теряет примерно пол-литра воды. Выпитая утром вода натощак - это не только действенный способ проснуться и взбодриться после сна, но и полезная привычка, которая помогает восполнить водный баланс в организме. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова, передает Day.Az.

"Кроме того, запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению. Сгущение крови может привести к образованию тромбов, поэтому выпитые с утра 1-2 стакана воды - это отличная профилактика тромбоза. Жидкая кровь более питательна для головного мозга, поэтому это также отличный способ улучшить работу мозга", - сказала она.

Замедленный метаболизм может привести к появлению лишнего веса. Стакан воды натощак запускает все обменные процессы, а соблюдение питьевого режима в течение дня способствует их ускорению. Также вода притупляет чувство голода, поэтому во время приема пищи насыщение приходит быстрее.

"Обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос. Достаточное употребление воды в комплексе с правильным и сбалансированным питанием поможет сохранить красоту и здоровье волос и кожи. Также стакан воды натощак улучшает работу лимфатической системы, благодаря чему организм становится менее восприимчивым к опасным микроорганизмам, что также способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей", - заключила Тихомирова.