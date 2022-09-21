Как похудеть без дефицита калорий и не потерять мышцы?

Исследователи из Больницы Рибейро-Прето и Копенгагенского университета показали, что ограничение белка до 0,8 граммов на килограмм веса тела без снижения общей калорийности может быть эффективной мерой в борьбе с ожирением у людей с метаболическим синдромом. Результаты оубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании принял участие 21 добровольец с метаболическим синдромом. Все пациенты находились на стационарном лечении в клинической больнице Рибейран-Прету.

Первая группа потребляла стандартное для "западной диеты" количество белков, жиров и углеводов (20%, 30% и 50% соответственно) и на 25% меньше калорий, чем необходимо для поддержания веса. Во второй группе участники снизили потребление белка до 0,8 граммов на килограмм веса, но количество калорий не снижали. Белки составляли 10% от общего рациона. Обе группы потребляли 4 г соли в день.

После 27 дней наблюдения обе группы имели количественно схожие результаты, включая потерю веса и снижение уровеня сахара, триглицеридов и холестерина в крови. Кроме того, в обеих группах снизилось артериальное давление и повысилась чувствительность к инсулину. Ученые подтвердили, что вес тела уменьшился за счет жировой ткани без потери мышц.

Метаболический синдром, главный фактор риска которого - ожирение, характеризуется наличием гипертонии, высокого уровня сахара и холестерина, а также, отложением жира в области талии. Людям с этим состоянием сложно поддерживать дефицит калорий, который также часто связан с потерей мышечной массы.

Полученные данные подтвердили результаты предыдущих работ на мышах. В исследовании не изучались молекулярные механизмы, но исследователи полагают, что низкое потребление белка вызывает изменение метаболизма, заставляя тело использовать жир в качестве источника энергии.