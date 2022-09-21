Найдена новая причина ожирения

Диета с высоким содержанием сахара нарушает микробиом кишечника, что приводит к ожирению, истощая важнейшие иммунные клетки. К такому выводу пришли иммунологи из Колумбийского университета, опубликовавшие свою работу в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обнаружили, что кормление мышей продуктами с высоким содержанием сахаров - сахарозы и мальтодекстрина - вызывало гибель специфических сегментированных нитевидных бактерий (SFB) в кишечнике мышей. Внезапная потеря SFB вызвала цепную реакцию в кишечнике мыши, которая в конечном итоге изменила способ усвоения пищевых жиров, что привело к ожирению.

Кроме того, это также привело к развитию симптомов метаболического синдрома, в том числе высокому кровяному давлению, высокому уровню сахара в крови и резистентности к инсулину.

По словам ученых, если последующие исследования покажут аналогичные тенденции у людей, это может в конечном итоге привести к разработке новых методов лечения метаболических заболеваний.

SFB защищает организм от метаболического синдрома и избыточного веса. Бактерии "разговаривают" с иммунной системой, стимулируя выработку определенного типа иммунных клеток, называемых Th17. Эти иммунные клетки выделяют белки, которые воздействуют на слизистую оболочку кишечника, предотвращая всасывание лишнего жира через ткани в кровоток.

SFB можно обнаружить у многих животных, включая грызунов, рыб и птиц, но они не были обнаружены у людей, отметили исследователи. Тем не менее, люди могут нести другой набор кишечных бактерий, которые индуцируют клетки Th17.