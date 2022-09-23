Почему нельзя есть на ходу?

Если человек ест на бегу, торопится и быстро пережевывает пищу, это грозит проблемами в работе желудочно-кишечного тракта и лишними килограммами, сообщила URA.Ru врач-диетолог Наталия Гридина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Привычка быстро поглощать пищу, особенно углеводы, приводит к тому, что человек не испытывает чувство насыщения, из-за этого можно съесть больше, чем необходимо.

"Желудок не успевает выработать достаточное количество желудочного сока. Если человек не сделал порядка 20 жевательных движений, то этот кусок остается в желудке надолго. Из-за этого пищевой комок может уйти через какое-то время, а избытки сока остаться, нарушая целостность слизистой. Это может приводить к обострению гастрита", - рассказала врач.

Диетолог посоветовала пережевывать твердую пищу не менее 20 раз, это будет способствовать правильной работе желудочно-кишечного тракта и избавит от проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.