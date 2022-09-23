Вода в астероидной пыли может дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле

В крупинках пыли, извлеченных японским космическим зондом с астероида, который находился на расстоянии 300 млн км от Земли, обнаружен удивительный компонент: капля воды. Открытие дает еще одно подтверждение, что жизнь на Земле могла быть занесена из космоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет The Guardian, выводы исследования будут представлены в работе по результатам анализа 5,4 грамма камней и пыли, собранных зондом "Хаябуса-2 " с астероида Рюгу в издании Science.

"Эта капля воды имеет большое значение", - сказал журналистам ведущий ученый Томоки Накамура из Университета Тохоку .

"Многие исследователи считают, что вода была принесена из космоса, но на самом деле мы впервые обнаружили воду в Рюгу, астероиде вблизи Земли", - уточнил исследователь.

Hayabusa-2 был запущен в 2014 году с миссией на Рюгу и вернулся на орбиту Земли два года назад, чтобы доставить капсулу с образцом.

Доставленные пробы уже подтвердили идеи, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле, аминокислоты, могли быть сформированы в космосе.

Последним открытием команды стала капля жидкости, которая оказалась газированной водой, содержащей соль и органические вещества.

По его словам, это подтверждает теорию о том, что такие астероиды, как Рюгу или его более крупный родительский астероид, могли "оставить воду, содержащую соль и органическое вещество" при столкновениях с Землей.

"Мы обнаружили доказательства того, что это могло быть напрямую связано, например, с происхождением океанов или органического вещества на Земле", - добавил ученый.

Команда Накамуры, состоящая из около 150 исследователей, в том числе 30 из США, Великобритании, Франции, Италии и Китая, является одной из крупнейших групп, анализирующих образец из Рюгу.

Образец был разделен между различными научными группами, чтобы максимизировать вероятность новых открытий.

Кенсей Кобаяши, эксперт по астробиологии и почетный профессор Йокогамского национального университета, не входящий в исследовательскую группу, приветствовал это открытие.

"Тот факт, что вода была обнаружена в самом образце, удивителен, - сказал астробиолог. - Астероид содержал воду в жидкой форме, а не только льда, и в этой воде могло образоваться органическое вещество".