Озвучена причина старения из-за воды

Российские специалисты из Балтийского федерального университета имени Канта и Чувашского государственного университета имени Ульянова озвучили причину, по которой некоторые добавки в питьевой воде могут запускать процесс старения, сообщает пресс-служба университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования ученые проанализировали состав воды, обогащенной солями кремния, а также изучили ее влияние на организм животных. Оказалось, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов, после чего воздействует на все системы организма, вызывая воспаление и старение. Эксперименты проводились на различных животных, и каждый раз авторы получали одни и те же результаты, что может говорить о том, что выводы применимы и к людям, по крайней мере в области иммунной системы и кишечника.

Специалисты также подчеркнули, что остановить процесс, активизировавшийся на клеточном уровне, уже невозможно. Кроме того, они надеются, что медики обратят на полученные данные внимание и смогут объяснить, что "применение добавок, содержащих биоусваиваемый кремний, - небезопасно для здоровья".