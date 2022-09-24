Раскрыта опасность плесени для человека

Опасность плесени для человека раскрыла "Известиям" врач-терапевт Светлана Куприна. Она объяснила, что плесень вырабатывает токсины, вызывающие головные боли, кашель, расстройство желудка и другие негативные последствия, передает Day.Az.

"Длительное воздействие плесени может привести к появлению астмы и пневмонии, поражению почек, печени и легких", - предупредила специалист.

По ее словам, попадая в трахею и бронхи, споры грибков могут вызвать раздражение слизистой оболочки, из-за чего симптомы астмы осложняются и ухудшают общее состояние больного.

Наиболее уязвимыми к плесени участками в квартире Куприна назвала место под обоями, стены, одежду, мебель, книги и внутреннюю часть детских игрушек для купания, а также кухонную зону и ванную.