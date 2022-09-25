"Говорящий" домашний свин стал звездой Интернета

"Все всегда говорят, что Мерлин самый умный поросенок в мире. Он действительно очень быстро всему учится и у него хорошие манеры", - цитирует Мину Metro.

Она занимается воспитанием своего любимца с самого детства. Теперь Мерлин сам ходит на лоток, спокойно гуляет на поводке, различает цвета, выполняет команды и, конечно, "разговаривает" с Миной.

Для удобства девушка расставила по квартире специальные кнопки, из которых при нажатии раздаются разные просьбы, например, "погулять", "поесть", "попить", "потанцевать" и другие. Мерлин выучил значение каждой и использует их для общения с хозяйкой.

Видео с Мерлином набирает миллионы просмотров. Пользователей покорил умный домашний свин, и они с восторгом пишут много отзывов о том, как домашний любимец поднимает настроение, какой он прекрасный и сообразительный.