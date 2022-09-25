https://news.day.az/unusual/1498168.html "Говорящий" домашний свин стал звездой Интернета - ВИДЕО
"Говорящий" домашний свин стал звездой Интернета - ВИДЕО
Домашний поросенок Мерлин, видимо, не просто так заслужил себе такое имя. Недавно он прославился на просторах Сети тем, что научился общаться с хозяйкой Миной Алааи с помощью специальных электронных кнопок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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