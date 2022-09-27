https://news.day.az/unusual/1498621.html Американский зонд DART столкнулся с астероидом
Американский зонд DART столкнулся с астероидом
Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") столкнулся с астероидом Диморф. Об этом сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Столкновение было запланированным. Оно призвано протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.
Прямая трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Столкновение состоялось в 19:15 по времени восточного побережья США (03:15 по бакинскому времени 27 сентября).
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