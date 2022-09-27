Названа причина неконтролируемой тяги к перекусам

Неконтролируемые перекусы - это попытка мозга сбежать от стресса, объяснила аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк. По словам медика, такой способ отвлечься от проблем может привести к серьезным нарушениям здоровья. В разговоре с "Лентой.ру" специалист рассказала, как контролировать желание заедать стресс и чем можно заменить нездоровые перекусы, передает Day.Az.

Избыточный стресс

Желание перекусить во время стрессовой ситуации - это механизм защиты организма, сообщила Саволюк. Таким образом мозг пытается переключить психику человека, дать ей передышку от негативных эмоций.

"Еда для человека - источник положительных эмоций. Чем она калорийнее, чем больше в ней простых углеводов, жира, калорий - тем эффект сильнее", - указала специалист.

Сам процесс пережевывания пищи - это нагрузка на мышцы, добавила она. При работе они помогают утилизировать адреналин, объяснила Саволюк. "Это реально частично снижает уровень тревожности", - пояснила медик.

Перечисленные положительные эффекты от попыток убежать от стресса в перекус очень недолговременны. И еще грозят здоровью лишними килограммами и их последствиями, сообщила диетолог.

"Наш мозг устроен так, что всегда будет выбирать самый простой путь с точки зрения затрат ресурсов. Ресурс - это силы и время. Когда их и так не хватает, где уж тут думать об отдаленных последствиях чашечки кофе с булочкой. Это потом когда-нибудь случится холецистит, сахарный диабет, сердечная недостаточность, инсульт, а сейчас нужно срочно успокоиться", - так медик объяснила непреодолимую тягу человека к перекусам.

Она добавила, что сейчас люди находятся в условиях избыточного стресса. Кризисы, пандемия, внешние факторы - все это усугубляет состояние психики, на которую и без прочего давят привычный ежедневный стресс.

Это крайне опасно для нашего здоровья. И оставлять этот стресс без внимания, пустив дело на самотек, тоже нельзя, предупредила врач.

Что делать?

"Конечно, в идеале нужно отрабатывать стресс в процессе рабочего дня физиологичными способами. А именно - прогулками, легкой физической активностью. Можно потанцевать пару минут, посмеяться весело над чем-то", - посоветовала Саволюк.

Возвращаясь к перекусам, специалист заявила, что полностью их исключать из рациона не следует. Попытаться перебороть свой организм, что-то запрещая ему, значит привести его в еще большее состояние стресса. Врач посоветовала во все перекусы пить жидкость.

"Большая чашка ароматного зеленого или травяного чая позволит вам расслабиться, почувствовать себя в безопасности, и переключиться мысленно на вкус и запах напитка. Только это должен быть действительно натуральный полезный напиток. Добавьте в него палочку корицы, дольку лимона, немного мяты, мелиссы, цветки календулы. Такая чашка объемом от 500 миллилитров - это уже идеальный перекус, а калорий вообще нет", - поделилась диетолог.

Если хочется чего-то сладкого к напитку, то можно добавить к перекусу сухофруктов. Выбирать следует натуральные, не вымоченные в сиропе, посоветовала Саволюк. Также в качестве дополнения к чашке чая подойдут яблоки и груши, указала диетолог.

Если вы привыкли автоматически что-то жевать в процессе работы, и чаще всего это какие-то сушки, печенье, снеки, то устроим еще одну подмену. Шайбочки морковки - идеальный перекус, ссобщила диетолог.

"Она сладкая, душистая, хорошо переносит транспортировку в контейнере. Хорошо нагрузит ваши жевательные мышцы, и это лишняя доза витаминов", - порекомендовала медик.

Кофе также может подойти в качестве перекуса, добавила Саволюк. Она указала, что это должен быть натуральный молотый кофе без молока и сахара. Также эксперт добавила, что пить этот напиток следует употреблять не в процессе работы, а именно в перерыве, когда можно полностью насладиться его запахом и вкусом.

Диетолог также порекомендовала не забывать пить воду. Психическое состояние также зависит от водного баланса как от сна и режима питания, указала медик.