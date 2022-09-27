Психологи выяснили, что депрессия старит организм быстрее курения

Работа психологов из Стэнфордского университета и Китайского университета Гонконга показала, что такие психологические факторы, как чувство одиночества и депрессия, увеличивают биологический возраст человека примерно на 1,7 года. Исследование было опубликовано в журнале Aging-US, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, эти чувства ускоряют процессы старения больше, чем курение и некоторые заболевания. Люди, которые курят, по прогнозам, будут на 1,3 года старше своих некурящих сверстников, в то время как вступление в брак омолаживает примерно на семь месяцев.

К такому выводу ученые пришли, создав цифровую модель старения человека на основе данных, собранных у 4 846 взрослых в 2015 году в рамках исследования здоровья в Китае.

Сводка данных включала 16 биомаркеров крови, включая уровни холестерина и глюкозы, пол участников, их кровяное давление, индекс массы тела и показатели функции легких.

Затем команда сравнила хронологический возраст людей, предсказанный моделью, с их фактическим возрастом. Результаты показали разницу, в среднем, почти на 5-7 лет больше или меньше истинного возраста участников.