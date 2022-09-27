Из-за изменения климата озера становятся менее голубыми

Из-за глобального потепления озера могут перестать быть голубыми. Статья об этом опубликована в Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На цвет водоемов, в том числе морей и озер, влияет химический состав воды и обилие водорослей. В ходе нового исследования гидрологи из Южного методистского университета выяснили, что на цвет озер также влияют температура воздуха, осадки, глубина озера и высота над уровнем моря. Чтобы выяснить это, исследователи использовали 5,14 миллиона спутниковых изображений 85 360 озер и водохранилищ по всему миру с 2013 по 2020 год, чтобы определить их наиболее распространенный цвет воды.

Цвет воды может меняться в зависимости от сезона, в том числе из-за изменений в росте водорослей, поэтому авторы охарактеризовали озера, оценив наиболее частый цвет за семь лет. Кроме того, в новом исследовании изучалось, как глобальное потепление может повлиять на цвет воды, если темпы повышения температуры сохранятся. Выяснилось, что изменение климата может уменьшить процент голубых озер, многие из которых находятся в Скалистых горах, на северо-востоке Канады, в Северной Европе и Новой Зеландии.

"Более теплая вода, которая вызывает больше цветения водорослей, будет менять цвет озер на зеленый. Есть много примеров того, как люди действительно видели это на примере конкретного водоема", - комментируют результаты ученые.

Таким образом, борьба с сильным глобальным потеплением необходима в том числе для сохранения красивых пейзажей.