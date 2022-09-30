Популяция почти половины всех видов птиц в мире сокращается

Численность 49% всех известных видов птиц уменьшается. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на доклад, который каждые четыре года публикует международная неправительственная организация BirdLife International, передает Day.Az.

Каждый восьмой вид живущих на планете птиц находится под угрозой вымирания, указывает газета. Подобная ситуация обусловлена интенсификацией сельского хозяйства, чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, загрязнением окружающей среды и нерациональными методами ведения лесного хозяйства.

Все эти факторы негативно влияют на 73% всех видов птиц и наносят серьезный ущерб среде их обитания.

The Guardian добавляет, что в странах Северной Америки с 1970 года было уничтожено 2,9 млрд птиц, что составляет 29% от их общей численности в регионе. В то же время в Европе с 1980 г. птиц стало меньше на 600 млн, это 19% от всей численности.

Как отмечает газета, за прошедшие четыре года количество видов птиц, популяция которых сокращается, увеличилось на 9 п.п. Так, в предыдущем докладе, опубликованном BirdLife International в 2018 году, подчеркивалось, что снижается численность 40% видов птиц во всем мире.