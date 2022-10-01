Как музыка влияет на мозг и помогает в развитии?

Игра на музыкальных инструментах может способствовать увеличению мозговой активности, а также предотвращать болезнь Альцгеймера. Об этом "Газете.Ru" рассказала пианист, композитор, участник коллектива LRK Trio, преподаватель Академии Джаза Евгений Лебедев, передает Day.Az.

Так, обучение музыке требует от человека внимания, выносливости, умения переключаться между задачами и тренирует память.

"Классическая музыка и джаз требуют наибольшей мозговой активности. Слушая произведения классиков, наш мозг учится воспринимать крупные формы, сопоставлять части и следить за развитием темы. Похожая история и с джазом, только здесь мы еще имеем дело с импровизацией. Сложно представить, какие именно процессы происходят в голове у музыканта в момент импровизации. Возможно, поэтому джазмены крайне редко страдают болезнью Альцгеймера. А игра на любом музыкальном инструменте, безусловно, развивает мозг, но особенно это касается инструментов, связанных со сложной координацией, таких как ударные, орган, фортепиано", - сказал он.

Подобрать правильный инструмент под человека нельзя, отмечает композитор. Следует изучать то направление, которое будет по душе, независимо от возраста.

Более того, даже можно научиться игре на музыкальном инструменте онлайн. Технологии сейчас позволяют достаточно качественно заниматься в сети, и студенты развиваются не хуже, чем при очных занятиях.

"Какой бы способ обучения вы ни выбрали, конечно, нельзя недооценивать живого общения и музицирования. Бывает, ты просто находишься рядом с педагогом, он играет на инструменте, и многое становится понятно без слов. Такой, я бы сказал, энергетический обмен знаниями. А групповые занятия могут быть весьма эффективными за счет обучения студентов друг у друга и духа соревновательности. Учащиеся делятся своими успехами, следят за успехами других, испытывают трудности вместе, и развиваются быстрее", - заключил Лебедев.