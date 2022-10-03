Как избавиться от секущихся концов волос?

Редакторы модного журнала Glamour совместно с арт-директором парикмахерской Electric Hair Group Стивом Робинсом раскрыли способы, которые помогут предотвратить сечение концов волос. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, рассказал эксперт, не стоит сразу после мытья головы сушить волосы феном. По его словам, необходимо дождаться, когда пряди высохнут на 50-80 процентов, а затем с помощью названного инструмента придать им форму. "Кроме того, очень важно понимать, как правильно сушить феном. Никогда не прикасайтесь насадкой непосредственно к волосам", - предупредил Робинсон, отметив, что перед этим необходимо нанести на влажные пряди увлажняющий крем, чтобы уменьшить их пушистость.

Для предотвращения появлениях секущихся концов специалист также посоветовал использовать расчески с широкими зубьями и снижать температуру у инструментов для укладки. "Здоровые волосы содержат кератин, который рассеивается при нагревании выше 200 градусов", - пояснил Робинсон и призвал читательниц не отламывать секущиеся концы от волос.

В заключение собеседник издания порекомендовал регулярно посещать парикмахера для обновления стрижки и промакивать после мытья головы влажные волосы полотенцем из микрофибры. "Этот материал не только быстро впитывает влагу, но и является более мягким, чем стандартное махровое полотенце", - заключил Робинсон.