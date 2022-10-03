https://news.day.az/unusual/1500194.html Секрет быстрого приготовления маринованных помидоров - ВИДЕО
Секрет быстрого приготовления маринованных помидоров - ВИДЕО
Фуд-блоггер Иля Мамедова поделилась на своей странице в инстаграм секретом быстрого приготовления маринованных помидоров.
"У каждого своя медитация. У кого-то это спорт, у кого-то творчество, у кого-то глажка или уборка, все ловят дзен по-своему. Не знаю будет ли меня так затягивать и расслаблять консервирование лет так через 5, но сейчас я кайфую и наслаждаюсь каждым моментом и каждой закатанной банкой",- говорится в публикации.
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