Британские ученые разработают «плащ-невидимку»

Сотрудники британского стартапа Vollebak вместе с учеными из Манчестерского университета работают над созданием термокамуфляжной куртки, которая делает человеческое тело невидимым для инфракрасных камер. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам разработчиков, "плащ-невидимка" будет готов в течение ближайших 5-10 лет. Прототип термокамуфляжной куртки оснащен 42 графеновыми нашивками, каждая из которых состоит из более чем 100 слоев чистого графена.

Этими нашивками можно управлять индивидуально и регулировать тепловое излучение на поверхности куртки с помощью напряжения, не изменяя ее температуру.

Напряжение заставляет ионы проходить между слоями графена - и чем больше ионов выталкивается, тем меньше теплового излучения испускается и тем холоднее она выглядит на инфракрасном изображении.