Что будет, если на всей Земле на 60 секунд исчезнет кислород?

Что произойдет с людьми и животными, если на всей планете Земля на 60 секунд исчезнет кислород?

Как передает Day.Az, таким вопросом задался ведущий YouTube-канала The Infographics Show, который рассказал, что последствия этого гипотетического события были бы весьма серьезными.

Если бы из атмосферы Земли исчез кислород, то уже в следующую секунду люди бы заметили изменение цвета неба. Это объясняется тем, что солнечным лучам нужно было бы преодолевать меньший объем атмосферных газов. Через еще одну секунду у людей начало бы взрываться внутреннее ухо из-за резкого изменения атмосферного давления.

Атмосфера Земли состоит из кислорода примерно на одну пятую часть, поэтому при исчезновении такого объема газа атмосферное давление изменилось бы очень значительно. Как если бы вы мгновенно поднялись с высоты уровня моря на высоту около двух километров. При этом у вас разорвались бы барабанные перепонки и из ушей полилась бы кровь.

Воздух бы все еще попадал в ваши легкие, но без кислорода им было бы невозможно нормально дышать. Пытаясь дышать, люди начали бы падать на колени, задыхаясь. Бескислородная атмосфера перестала бы задерживать жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца, поэтому люди начали бы буквально поджариваться и покрываться ожогами, находясь на улице.

Если кислород исчезнет из атмосферы ровно на минуту, то люди в основном должны пережить это, т.к. человеческий организм способен прожить некоторое время без этого важнейшего газа. Главное - не находиться в эту минуту на борту летящего самолета, потому что в таком случае вы станете жертвой авиакатастрофы.