На Солнце были зафиксированы мощнейшие вспышки

В конце сентября 2022 года астрономы лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали на Солнце быстрый рост активности. Об этом специалисты сообщили на официальном сайте лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Быстрый рост активности зафиксирован на Солнце 29 сентября и продолжается по текущий день. За три дня, с первого октября, произошло уже 35 солнечных вспышек, в том числе 7 вспышек уровня M (класс, предшествующий максимальному) и одна вспышка высшего уровня X (зарегистрирована менее суток назад, почти точно в полночь между 2 и 3 октября). Общий уровень вспышечной активности составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале и второй день находится в красной зоне", - сообщили специалисты.

В лаборатории уточняют, что крупная группа солнечных пятен, находящаяся в настоящее время в северном полушарии Солнца, является источником вспышек. Около 50 тысяч километров составляет размер группы. Отдельные пятна по размеру превышают Землю.

По словам специалистов, в ближайшие два дня активность только возрастет. Кроме того, они ожидают серию выбросов солнечного вещества в сторону Земли, что увеличит нагрузку на магнитное поле и атмосферу Земли.

"Ощутимый спад активности ожидается не раньше чем через несколько дней - ко второй половине, либо, при неблагоприятном развитии, к концу недели", - отметили ученые.

При этом крупных магнитных бурь пока не ожидается.