Развеян миф о хранении молока с долгим сроком годности

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности нельзя хранить после вскрытия более двух дней. Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нем убиты все бактерии, что не дает продукту быстро портиться в закрытом состоянии. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, после открытия ультрапастеризованного молока, его следует использовать за день-два или хранить в холодильнике.

"После вскрытия никакие шесть месяцев молоко не простоит. В противном случае оно сгниет", - рассказал Гинзбург.

По его словам, ультрапастеризованное молоко по составу ничем не отличается от обычного и не вреднее его.