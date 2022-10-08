В Британии недосчитались одного вида насекомых

Благотворительная организация Butterfly Conservation недосчиталась бабочек в Великобритании - показатель опустился до минимального значения за 13 лет. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты фиксируют самую низкую среднюю численность одного из видов насекомых на протяжении трех лет. Численность Капустницы за год снизилась на 9,4 процента, Репницы - на 25,8 процента. Количество бабочек Воловий глаз сократилось на 17,5 процента, Адмирал - на 20 процента. Что касается бабочек Павлиний глаз, то их численность снизилась на 5,5 процента.

Эксперты организации объяснили, что на исчезновение бабочек повлияло несколько факторов. В последнее время в местах их обитания вместо палисадников стали оборудовать парковки и строить здания. Из-за движения автомобилей в атмосфере повысился уровень нитратов, которые влияют на растения, служащие кормом для бабочек.

"Это действительно очень тревожно, особенно потому, что летом на большей части территории страны была такая хорошая погода с температурой выше среднего и количеством осадков ниже среднего, особенно в июле. Нам нужно делать гораздо больше для защиты и восстановления мест обитания этих широко распространенных видов", - заявила старший инспектор по охране бабочек Зои Рэндл.

Общественность в Великобритании обеспокоилась снижением количества бабочек в июле 2021 года. Тогда в Butterfly Conservation пришли к выводу, что в сравнении со средними показателями за 10 лет снизилось количество таких видов, как крапивница, капустница и адмирал.