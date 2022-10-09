Исследователи научились предсказывать кассовость фильма по честности обзоров

Зрители охотнее идут на фильмы, обзоры которых от зрителей и критиков похожи. Статья об этом опубликована в Journal of Marketing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В современном мире люди часто читают обзоры на фильмы, прежде чем пойти на них в кино или посмотреть онлайн. При этом любители кино знают, что профессиональные кинокритики бывают заангажированными или обладают странным (с точки зрения большинства) вкусом, но обычные люди редко пишут подробные и детальные обзоры.

Анализируя обзоры фильмов с Rotten Tomatoes, веб-сайта с обзорами фильмов и телепередач, новое исследование ученых из Университета Нотр-Дам предлагает метрику "согласованности тем", чтобы определить степень совпадения между обзорами критиков и пользователей. Если и критики, и пользователи упоминают одни и те же особенности фильма, это повысит вероятность того, что люди пойдут его смотреть за деньги.

Исследование также показывает, что связь более заметна с фильмами, которые имеют средние рейтинги, чем с фильмами с экстремальными (высокими или низкими) рейтингами. Это также проявляется сильнее, когда рейтинги критиков аналогичны рейтингам пользователей, как за весь фильм, так и за его компоненты (сюжет, игра актеров, костюмы и т.д.).

Ученые считают, что это исследование может быть интересно продюсерским центрам и кинокомпаниям. Исследователи призывают ориентироваться не только на аудиторию кинокритиков, но и обычных зрителей.