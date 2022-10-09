Охоту косаток на акул сняли на видео с дрона

Зоологи получили видео охоты южноафриканских косаток на белых акул. Оно было опубликовано на YouTube-канале Центра исследования моря и сохранения природы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Косатки - это крупные морские хищники, которые отличаются высоким интеллектом и способностью действовать стаей. Они способы охотиться даже на других опасных хищников, вроде крупных акул. Недавно этому появились прямые подтверждения.

Видео были сняты у африканских берегов поблизости от города Мосселбай (ЮАР) несколькими людьми с небольшим интервалом времени. На одной из них косатка опустилась на глубину и вскоре вернулась, выталкивая мордой и переворачивая брюхом вверх трехметровую белую акулу. Рыба выглядела уже мертвой. Оказавшись на поверхности, косатка нанесла акуле укус в брюхо в районе грудных плавников, выпустив облако крови. После этого косатка начала погружаться с жертвой в пасти, однако выпустила ее и поплыла прочь. К акуле быстро подплыла другая особь, схватила рыбу за хвост и скрылась вместе с ней под водой.

На другом видео запечатлен момент до убийства. Видно, что акула держится близко к косатке и кружится вокруг нее. Таким образом рыба пытается использовать свое преимущество в маневренности и меньшем радиусе разворота, и не дать себя укусить. Аналогичную тактику применяют самолеты-истребители, не давая сесть себе на хвост.

Скорее всего, косатки поедают исключительно печень акул, обладающую высокой энергетической ценностью и способной снабдить энергией на день. Остальную часть туши выбрасывают.