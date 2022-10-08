В Китае провели первый в мире эксперимент точного временного распространения в космосе

Китайские ученые из Китайской Академии наук впервые в мире осуществили эксперимент частотного и временного распространения с высокой точностью в открытом космосе на расстоянии 113 км, при этом стабильность распространения времени достигает фемтосекундного уровня, что может соответствовать требованиям к распространению времени оптических часов с высочайшей точностью. Работа ученых была опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые разместили два терминала в лабораториях на расстоянии 113 км друг от друга. Каждый терминал был оснащен лазером, телескопом и двумя гребенками оптических частот, которые точно измеряют частоты света. Они отправили лазерные импульсы, несущие информацию между двумя телескопами, что позволило им установить и подтвердить, который сейчас час.

Ожидается, что это достижение в области фундаментальных научных исследований найдет широкое применение при изучении фундаментальных проблем физики, от навигации до обнаружения гравитационных волн и поиска темной материи.