На месте Тихого океана образуется суперконтинент Амазия

Ученые из Университета Кертина в Австралии создали компьютерную модель, которая предсказала появление суперконтинента на территории Тихого океана через 200-300 млн лет. Работа ученых опубликована в журнале National Science Review, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи отмечают, что континент Амазия появится в результате столкновения Евразии с Северной и Южной Америками. Тихий океан сейчас уменьшается в размерах из-за движения тектонических плит навстречу друг другу со скоростью примерно 2,4 см в год.

На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.