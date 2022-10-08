Инженеры создали датчик для пловцов, предупреждающий об утоплении

Ученые создали носимый датчик, который способен предупредить, что пловец начал тонуть. Статья об этом опубликована в ACS Nano, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие гибкие фитнес-трекеры нельзя погружать в воду, потому что покрытия, необходимые для полной герметизации этих устройств, сделают их неудобными при ношении. Теперь исследователи нанесли тонкое скользкое покрытие на проводящую ткань, создав дышащий подводный датчик движения. Они интегрировали датчик в умное устройство, которое по беспроводной сети оповещает приложение для смартфона, когда пловец перестает двигаться, что указывает на то, что он может тонуть.

Подводные датчики движения могут иметь множество применений, например, для контроля частоты сердечных сокращений и отслеживания активности и безопасности пловцов. Однако современные методы защиты этой электроники делают устройства толстыми и непроницаемыми для воздуха, что может привести к раздражению кожи. Ровные слои полидиметилсилоксана могут защитить устройство от воды, но было неясно, насколько удобным получится трекер. Первоначальные испытания показали, что ткань с покрытием была проводящей и водоотталкивающей, но все же воздухопроницаемой, что позволяет предположить, что материал будет удобен в носке.

Когда на испытаниях устройство было прикреплено к моторизованной плавающей кукле, приложение отслеживало движение ее ног. Чтобы имитировать терпящего бедствие пловца, движения куклы были отключены, и тогда приложение отправило предупреждающее сообщение на телефон. Предполагается, что за телефоном может следить напарник или спасатель.