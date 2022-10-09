Астрономы подтвердили существование сверхблизких звездных пар

Астрономы из Массачусетского технологического института обнаружили двойную звездную систему под названием ZTF J1813 + 4251, объекты которой находятся очень близко друг к другу. Их работа была опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара состоит из звезды размером с Юпитер, похожей на Солнце, и белого карлика массой в половину солнечной. По словам ученых, эти два космических тела находятся максимально близко друг к другу и обращаются вокруг общего центра масс всего за 51 минуту. Ранее такие системы существовали лишь в теории.

Сокращения расстояния между звездами произошло из-за того, что более плотный и тяжелый белый карлик в течение миллионов лет "похищал" у своего компаньона внешние водородные слои за счет гравитационного притяжения материи.

Ученые также создали компьютерную модель звездной пары, согласно которой в течение следующих 70 млн лет период обращения в системе будет сокращаться все сильнее и достигнет продолжительности в 18 минут, прежде чем они начнут расширяться и отдаляться друг от друга.